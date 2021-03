Raluca Turcan, despre verificările dosarelor de ajutoare sociale: Au fost găsiţi copii de 11 sau 12 ani fără CNP. E dramatic ce am descoperit (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune că, în România, există copii de 11 sau 12 ani care nu au cod numeric personal. Aceste situații au fost descoperite în urma verificărilor dosarelor pe baza căror au fost acordate ajutoare sociale. Practic, persoanele fără CNP nu există ca cetățeni. ”E dramatic de am descoperit”, a spus Turcan, prezzentă marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

Ministrul a precizat că aproximativ 157.000 de copii fac parte din familii care trăiesc doar din ajutorul social, fiind ”expuși sărăciei crunte”.

În același timp, verificările făcute cu privire la persoanele care primesc ajutoare sociale, au scos la iveală faptul că există minori care nu au cod numeric personal.

"Acei copii nu există. Şi dacă noi nu demaram aceste anchete, acei copii ar mai fi stat probabil fără CNP, ferească Dumnezeu se îmbolnăveau mâine sau poimâine şi existau... sau dacă se prăpădeşte un astfel de copii nimeni nu ştia nici măcar că acel copil a existat. E dramatic ce am descoperit”, a spus Raluca Turcan.

