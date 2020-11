Raluca Turcan, după ședința CJSU Sibiu: „Suntem într-un moment care reclamă măsuri mult mai stricte” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan, a făcut o serie de declarații, după ședința CJSU la care a participat în municipiul Sibiu. Turcan a discutat despre măsurile pe care situația epidemiologică le impune la nivelul orașului.

Totodată, ea solicită demisia managerului Spitalului Județean din Sibiu, având în vedere gestionarea situației epidemiologice și a activității din unitatea medicală:

„Suntem într-un moment care reclamă măsuri mult mai stricte, iar motivul îl reprezintă viața și sănătatea oamenilor. Nimic nu este mai presus de sănătatea oemnilor. Pentru asta trebuie să fim cu toții solidari și eficienți. Aș vrea să știți că la nivelul instituțiilor județului, am luat unele măsuri, care să facă aceste instituții mai eficiente în raport cu oamenii și atribuțiile pe care le au, mai ales în spital.

Măsurile în privința funcționării au plecat de la revocarea subprefectului județului Sibiu, care a fost la comandă în ultimele două săptămâni, care puteafi mai eficient. Am primit demisia directorului DSP Sibiu și aștept demisia managerului Spitalului Județean de Urgență.

Vrem să îndreptăm situația din județul Sibiu și nu există nicio îngăduință atunci când este vorba despre salvarea oamenilor. Nu există solicitări pe care instituțiile să le fi făcut spre Guvernul României și care să nu fi fost sprijinite. Am investit în sistemul de sănătate din Sibiu, am rezolvat problema medicilor și la nivel de țară, pe partea de consumabile, echipamente medicale, sanitare, am transmis aceste necesități și am decontat din bani europeni. Pentur aparatură medicală am alocat până în prezent 1,2 miliarde de euro.”, a declarat Raluca Turcan.