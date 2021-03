Raluca Turcan: Noi, ca stat, nu putem să obligăm angajații să se vaccineze, însă încurajăm vaccinarea. Angajatorii pot să stimuleze angajații să fie vaccinați (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre măsurile avute în vedere în contextul creșterii numărului de infectări cu coronavirus, care ar putea duce la instituirea unor noi restricții.

Întrebată dacă există planuri pentru angajatori sau angajați de a impune noi reguli, Raluca Turcan a răspuns: „Într-o primă etapă am prelungit măsurile de sprijin pentru angajatori și angajați. Pe perioada pandemiei, doar prin șomajul tehnic am salvat aproximativ 1,4 milioane de locuri de muncă, investind pentru asta este 4,6 miliarde de lei, iar în bugetul pentru anul acesta avem pentru șomaj și mpsuri active aproximativ 2 miliarde de lei puse deoparte, astfel încât măsurile active, cum ar fi șomajul tehnic, programul flexibil de lucru, sprijin pentru părinții care își supraveghează copiii acasă și alte tipuri să poată să fie susținute în continuare. Pe lângă aceste măsuri deja experimentate anul trecut, avem pregătite câteva alte măsuri active, astfel încât să menținem și să creștem rata de ocupare, să nu ajungem la o explozie a șomajului”.

