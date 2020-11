Raluca Turcan: Nu cred că blocarea temporară a activităților economice poate să fie o soluție ca să scăpăm de pandemie. Mai bine mergem cu politica publică a pașilor mici (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan nu susține ideea unei blocări totale a activităților în încercarea de a limita răspândirea noului coronavirus. Prezentă miercuri seară în cadrul emisiunii „Talk B1”, Turcan a spus că, în baza discuțiilor cu specialiștii, guvernanții consideră că mai bună este ajustarea creșterii numărului cazurilor de COVID-19 după metoda ”pașilor mici”.

”Pot să existe și alte școli de gândire care consideră că blocarea temporară a activităților economice poate să fie o soluție și uite așa scăpăm de pandemie. Eu nu cred, colegii mei nu cred și specialiștii cu care noi ne consultăm nu consideră lucrul acesta. Decât să blochezi activitatea economică, văzând pe propria piele ce consecințe are o carantinare puternică a țării, mai bine mergem cu politica publică a pașilor mici, astfel încât să ajustăm creșterea numărului de cazuri la capacitatea sistemului sanitar”, a spus vicepremierul.

Întrebată dacă nu ar putea exista confuzie în rândul românilor dacă în unele orașe se vor închide activitățile iar în altele nu deși rata infectărilor este aceeași, asta pentru că deciziile sunt lăsate în puterea autorităților locale, Raluca Turcan a răspuns: „Acesta este punctul în care ne aflăm, ca țară și ca mapamond. Atât timp cât clamăm descentralizarea, mi se pare corect să responsabilizăm instituțiile locale și sunt foarte multe județe unde autoritățile locle s-au mobilizat exemplar, au făcut parteneriat cu societatea civilă, cu mediul privat și au sprijinit oamenii într-un mod extrem de eficient. Așadar, dacă noi țipăm despre descentralizare și alocare de resurse, atunci când este greu haideți să ne luăm cu toții responsabilitatea”.

