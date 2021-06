Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat îi va excepta pe cei care au funcții alese, precum parlamentarii, a declarat luni ministrul muncii, Raluca Turcan:

“În primul rând nu prea am temeri, eu am provocări ca legile pe care le facem să fie constituționale. Proiectul în sine va fi prezentat miercuri, și sunt prefigurate scutiri pentru cei care sunt în funcții alese, pentru că atunci, ai afectat dreptul de a fi ales, un drept constituțional”, a declarat ministrul muncii, Raluca Turcan.

Întrebată dacă va crește stagiul de cotizare, ministrul Muncii a răspuns:

"În PNRR sunt asumate și decizii care în momentul de față se aplică. Stagiul minim de cotizare este și acum, 15 ani. Stagiul complet de cotizare este 35 de ani. Așadar, în PNRR am afirmat că menținem condițiile actuale".

