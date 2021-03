Raluca Turcan: Punctul nevralgic al sistemului de asistență socială din România este sistemul însuși. Este extrem de important ca cei care pot să munceasă, să se angajeze (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a prezentat, marți, rezultatele campaniei naționale privind categoriile vulnerabile. ”În materie de asistență socială au fost politici greșite” a susținut oficialul guvernamental, adăugând că va susține întotdeauna ideea ca ”cei care pot să munceasă, să se angajeze”. Totodată, Raluca Turcan a susținut că oamenii care au nevoie de sprijinul statului au fost uitați, dar, ”din nefericire, este foarte adevărat că cineva își aduce aminte de ei mai ales atunci când sunt alegeri”.

”Suntem în măsură să vă prezentăm rezultatele campaniei naționale privind categoriile vulnerabile și măsurile pentru serviciile sociale mai eficiente, pe care le propunem. Această campanie națională de verificarea a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării, a pus statul la treabă într-un domeniu în care s-a făcut foarte puțin, și anume, asistența socială. Există o discuție în privinta celor care primesc venitul minim, și anume, că acesta ar fi rezultatul propriilor acțiuni. Pe fond, acești oameni sunt cei mai săraci dintre români și reprezintă o oglindă a eșecului politicilor statului.

Așa cum se întâmplă și în domeniul salarizării și al pensiilor, și în materie de asistență socială au fost politici greșite care au creat diferențe fără nicio logică socială sau economică între cei din vârf și cei de la bază. Este extrem de important ca cei care pot să munceasă, să se angajeze. Voi susține întotdeauna lucrul acesta și voi continua să susțin că îndrumarea spre piața muncii este o formă de ajutor real pe care statul poate să îl dea”, a spus Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a mai precizat că mulți dintre beneficiarii de ajutor social se află într-o situația dificilă pentru că instituțiile statului nu și-au făcut treaba.

„Sunt foarte multe cazuri în care beneficiarilor de ajutor social le este foarte greu și nu din vina lor, ci din cauza faptului că instituțiile statului nu au făcut întotdeauna ceea ce trebuiau să facă.Raed Arafat a făcut anunțul mult așteptat. Când vor fi relaxate măsurile de restricție în România?

O simplă dovadă este și aceea că în doi ani, nu s-a făcut nicio campanie aplicată de genul celei pe care am demarat-o noi. (...) Campania noastră a ajuns în insule reale de sărăcie și izolate aproape de restul țării. Aș spune că acești oameni au fost uitați, dar, din nefericire, este foarte adevărat că cineva își aduce aminte de ei mai ales atunci când sunt alegeri. Realitatea este că și autoritățile locale poartă o mare răspundere și punctul nevralgic al sistemului de asistență socială din România este sistemul însuși”, a mai spus ministrul Muncii.

