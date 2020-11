Raluca Turcan: Școala online i-a schimbat comportamentul copilului meu. A devenit mai introvertit, mai puțin comunicativ și inclusiv mai îndreptat spre leneveală (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a vorbit miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” despre neajunsurile învățământului online, precizând că, în calitate de mamă a observat că propriul copil a devenit mai introvertit și mai puțin comunicativ de când face cursuri exclusiv online.

”Aici sunt într-o dublă calitate - și de om politic, decident, și de mamă. Nu pot să nu fiu sinceră și să vă spun că școala online i-a schimbat comportamentul copilului meu. A devenit mai introvertit, mai absent, mai puțin comunicativ și inclusiv mai îndreptat spre leneveală. Și aici apare provocarea pentru diriginți, pentru învățători, pentru profesori, în general, să facă aceste ore mai atractive și chiar să introducă partea de consiliere, să le explice copiilor ce se întâmplă și cum ar trebui să se adapteze la această perioadă. Fără să fie luată în derâdere, există și provocarea pentru profesorii de sport. Mi-am surprins copilul ținând mâinile la cap și făcea abdomene stând pe scaun. I-am spus «dragul meu, ia aceste ore de sport, exact ca pe orele de la școală și încearcă să stai pe covor și să faci exerciții». Aici trebuie îndemnați profesorii de sport să le explice că micile exerciții și mișcarea zilnică pot să-i mai scoată pe copii din această stare dificilă. Până la urmă, criza și-a pus amprenta și pe ei”, a declarat Raluca Turcan.

Știre în curs de actualizare

