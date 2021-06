Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni că se creează premizele unei egalizări a vârstei de pensionare între femei și bărbați.

“Legislația în vigoare prevede creșterea etapizată a vârsteid e pensionare pentru femei până la 63 de ani, până în anul 2030, dar în paralel avem o decizie a CCR care consideră neconstituțională existența unei vârste de pensionare diferite între femei și bărbați, ceea ce eu am afirmat că se creează premizele unei egalizări a vârstei de pensionare. Pe proiectele pe care noi le pregătim, avem în momentul de față doar opțiunea pensionării până la 70 de ani, în condițiile în care persoanele doresc să facă lucrul acesta”, a declarat Raluca Turcan.

Aceasta a mai precizat că deficitul la bugetul asigurări sociale este în momentul de față 16,7 miliarde de lei. Acesta deficit a crescut în condițiile în care și contribuțiile la pilonul 2 de pensii au scăzut.

Deficitul la bugetul asigurări sociale este în momentul de față 16,7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că la bugetul de stat, se transferă la bugetul de asigurări sociale 16,6 miliarde de lei. Acest deficit a crescut, în condițiile în care și contribuția la pilonul 2 de pensie, anul acesta a fost doar de 9,7 miliarde de lei. Problema sistemică vine din faptul că legea este inechitabilă, că sunt procese pe bandă rulantă împotriva statului român, că sunt condiții de pensionare diferite pentru aceleași condițiid emuncă pe care le-au avut oamenii”.

