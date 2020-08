Rămas fără permis din cauza alcoolului, a venit la examenul auto amețit bine: „Dacă mi l-a luat beat, tot beat îl luăm înapoi!”

Un bărbat din Târgoviște, care a rămas fără permis din cauza alcoolului, a venit amețit bine la proba practică pentru redobândirea permisului. „Dacă mi l-a luat beat, tot beat îl luăm înapoi!”, a explicat el nonșalant.

Târgoviște: Un bărbat a venit beat la examenul pentru permisul auto

Miercuri dimineață, un bărbat în vârstă de 40 de ani, fost șofer profesionist, s-a întâlnit cu instructorul auto, cu maşina căruia urma să susţină examenul pentru a-şi redobândi permisul pierdut din cauza consumului de alcool. Numai că și de data aceasta, el era tot sub influența alcoolului, notează stirileprotv.ro.

Când au urcat în mașină, examinatorul a constatat că șoferul duhnea a băutură. L-a pus să treacă pe dreapta și a chemat Poliția.

Instructorul a spus că dacă și-ar fi dat seama de la început că băuse, nu-l mai lăsa deloc să se urce în mașină, dar nu a avut cum să realizeze din prima pentru că ambii purtau mască și, până să urce în mașină, păstrau distanța socială. N-a simțit astfel niciun miros.

Agenții ajunși la fața locului au constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 1,01 miligram per litru alcool pur în aerul expirat.

„De băutura! Am băut aseară, cât să ştiu eu că am băut? (Mult?) Da! (V-a mai luat permisul o dată tot pentru băutură?) De două ori! (Vă place să beţi aşa mult?) Da, şi care e problema?! Am băut câtă apă curge pe aici! Dacă mi l-a luat beat tot beat îl luăm înapoi!”, a spus bărbatul.

Martor: „Ăla e o bombă pe stradă”

Cei care-și așteptau rândul să obțină permisul au rămas și ei uluiți.

„Doamne fereşte! Incosntient! El ce a crezut, că îi trec emoţiile? Să nu mai dea niciodată, niciodată să nu mai abia dreptul! Ăla e o bombă pe stradă”, a susținut o femeie.

Individul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. El a fost dus la spital pentru a-i se preleva probe de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Șeful Poliției Metrou, prins beat la volan

La finele lunii trecute, chiar șeful Poliției Metrou, Emanuel Nica, a fost prins beat la volan, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei.

El a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile.

A urcat apoi la volan și a demarat în trombă, fără să-i pese că tocmai rămăsese fără permis. Bărbatul a fost prins în apropierea Parcului Carol, după ce a abandonat mașina și a încercat să excaladeze gardul parcului.

Polițiștii l-a încătușat și l-au dus la secție, unde i-au întocmit dosar penal.