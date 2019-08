Continuă ancheta la faţa locului privind tragedia de la Caracal! Conform informaţiilor B1TV, criminaliştii au ridicat mai multe rămăşite umane ce au fost arse în pădurea de lângă casa lui Gheorghe Dincă.

Acestea ar putea atesta şi faptul că Luiza Melencu, fata de 18 ani dispărută încă din aprilie, ar fi fost ucisă şi incendiată apoi de către Gheorghe Dincă.

Aceste probe descoperite de către criminalişti urmează a fi testate cu ADN-ul părinţei Luizei Melencu.

Iniţial, după ce a recunoscut comiterea a două crime, Gheorghe Dincă susţinea că a ucis-o pe Gheorghe Dincă, dar că nu ar fi incinerat-o şi pe ea, ci ar fi aruncat-o fie în Dunăre fie în Olt.

Reamintim că DIICOT a confirmat sâmbătă că în urma testelor ADN s-a confirmat că Alexandra Măceşanu a fost ucisă şi incediată de către Gheorghe Dincă în butoiunul găsit în curtea bărbatului din Caracal.

