Căprioară rătăcită într-un cartier din Râmnicu Vâlcea, salvată de jandarmi (VIDEO)

O căprioară şi-a făcut apariţia, vineri, într-un cartier din municipiul Râmnicu Vâlcea, animalul fiind salvat de către jandarmi, informează B1 TV.

Căprioara a fost observată vineri, în timp ce rătăcea pe străzile din Râmnicu Vâlcea. Localnicii au sunat la 112, iar un echipaj al Jandarmeriei a izolat zona, astfel încât animalul să nu fie rănit de autovehicule.

Autorităţile au mers în cartierul Traian, acolo unde animalul sălbatic poposise la scara unui bloc. La sosirea reprezentantului D.S.V., căprioara a fost tranchilizată și preluată de către un reprezentant al fondului de vânătoare zonal, ulterior eliberată în mediul ei natural. Pentru oameni, apariţia animalului în oraş rămâne un mister.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, două căprioare au fost lovite mortal de o maşină în judeşul Covasna. În urma impactului, autovehiculele au suferit avarii, iar trupurile căprioarelor au fost ridicate de paznicul de vânătoare din zonă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.