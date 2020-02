Râmnicu Vâlcea: Șofer de autobuz, beat-criță la volan. A avariat mai multe mașini (VIDEO)

Caz revoltător în Râmnicu Vâlcea! Un şofer a fost oprit după ce a reuşit să avarieze mai multe maşini parcate regulamentar. Când l-au oprit, poliţiştii au constatat că bărbatul era în stare de ebrietate. Permisul i-a fost suspendat, iar pe numele sau a fost deschis un dosar penal, informează B1 TV.

