Răni provocate de gloanțele de cauciuc, pe trupul unia dintre muncitorii uciși la Onești. Lucian Bode: Știu cum s-a folosit muniţia şi în ce condiţii au ajuns acele gloanţe neletale în corpul victimei

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat că pe corpul unuia dintre muncitorii uciși la Onești există nu doar răni provocate de cuțit, ci și urme de gloanțe de cauciuc. Bode a făcut aceste precizări după ce în spațiul public au apărut imagini cu trupurile victimelor, iar din fotografii se pot observa urmele lăsate de gloanțe.

Ce spune Lucian Bode despre urmele de gloanțe de pe trupul uneia dintre victimele de la Onești

Bode a declarat miercuri seară, în cadrul unei emsiunii televizate, că el știe în ce condiții au ajuns gloanțele de cauciuc în corpul victimei și a dat asigurări că raportul final cu privire la acest caz va lămuri toate aspectele.

„Eu am solicitat date şi vă asigur că ştiu, în acest moment, cum s-a folosit muniţia şi în ce condiţii au ajuns acele gloanţe neletale în corpul victimei. Au explicat şi vor explica şi în faţa organelor de anchetă care a fost poziţia de tragere, unde era poziţionată victima. Eu am văzut toate aceste detalii şi sunt convins că anchetele în derulare vor lămuri acest lucru”, a spus Lucian Bode, la Realitatea Plus.

Șefii IPJ Bacău şi ai Poliţiei Oneşti, înlocuiți după eșecul intervenției de la Onești

În urma intervenției eșuate în cazul electricienilor sechestrați și uciși la Onești de fostul proprietar al apartamentului în care lucrau, șefii IPJ Bacău şi ai Poliţiei Oneşti au fost înlocuiți.

Este vorba despre înlocuirea din IPJ a inspectorului şef şi a adjunctului, înlocuirea şefului şi adjunctului Poliţiei Oneşti, sesizarea unităţii de parchet pentru neglijenţă în serviciu, dar și cu privire la modul de soluţionare a plângerilor depuse anterior.Mărturia fratelui unei victime de la Onești, despre intervenția Poliției: De la început m-au luat cu minciuni. Au zis că ...

Ministrul Lucian Bode a declarat miercuri că reprezentanții IPJ Bacău nu au valorificat toate datele și nu a alocat toate resursele de care dispuneau pentru intervenția în acest caz.

”La comanda IPJ Bacău se afla adjunctul unităţii care s-a deplasat cu întârziere la faţa locului, minimizând importanţa evenimentului. (...) Măsurile dispuse la faţa locului au fost deficitare. Conducerea Poliţiei Oneşti nu a tratat corespunzător solicitările negociatorului”, a mai spus Lucian Bode.

Agresorul de la Onești, Gheorghe Moroșan, în vârstă de 68 de ani, a fost împuşcat în picioare de către poliţişti, fiind acum la spital.

Starea lui s-a degradat, miercuri, după ce a fost detubat, și va fi transportat la Spitalul județean Bacău.