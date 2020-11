Raport: 95,3% dintre pacienții din România decedați din cauza COVID-19 prezentau comorbidităţi asociate

Până la data de 15 noiembrie 2020, 95,3% dintre decese cauate de COVID-19 prezentau comorbidităţi asociate, 83,1% din totalul deceselor au survenit la persoane de peste 60 de ani, iar 59,2% dintre acestea erau întâlnite la bărbaţi, se arată în raportul publicat pe site-ul www.cnscbt.ro.

Ponderea cazurilor confirmate şi a deceselor pe judeţe

În săptămâna 9-15 noiembrie, 31,9% din totalul cazurilor s-au înregistrat în municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj, Sibiu, Constanţa şi Ilfov. De asemenea, 30,7% din totalul deceselor au fost înregistrate în judeţul Arad, municipiul Bucureşti şi în judeţele Timiş, Mureş şi Sibiu.

Ponderea cazurilor confirmate pe categorii de vârstă: categoria 40-49 ani, cea mai afectată; grupele de vârstă 0-9 şi 10-19 ani, cel mai puţin afectate

Referitor la cazurile confirmate în funcţie de vârstă, cel mai mare procent este asociat, şi în intervalul 9-15 noiembrie, cu categoriile de vârstă 40-49 ani (aproximativ 23%), 50-59 ani (aproximativ 21%). Categoriile de vârstă 30-39 ani şi 60-69 ani erau asociate, până la 15 noiembrie 2020, cu procente apropiate de infectare (aproximativ 14%, respectiv 13% din cazuri). Grupele de vârstă cel mai puţin afectate de noul coronavirus rămân, şi după acest interval, 0-9 ani (cca 2,5%), 10-19 ani (cca 3,5 %), peste 80 de ani (cca 5,5%), 70-79 ani (7,5%), 20-29 ani (cca 8%).

Ponderea deceselor pe categorii de vârstă: categoriile 70-79, 60-69 şi peste 80 de ani, cele mai afectate

Analiza deceselor până la 15 noiembrie 2020 indică faptul că persoanele cu vârste cuprinse între 70-79 ani, 60-69 ani şi peste 80 de ani sunt cele mai afectate: cca 31% (70-79 ani) şi cca 26% (60-69 ani şi peste 80 de ani). Grupa de vârstă 50-59 ani are un procent de decese de aproximativ 11,5%, în timp ce persoanele din categoria 40-49 ani au un procent de mortalitate semnificativ mai mic (cca 4,5%). Procentele de mortalitate corespunzătoare grupelor de vârstă 20-29 de ani (cca 1%) şi 30-39 de ani (cca 2%) erau, la 15 noiembrie, sub 3%.

Caracteristicile cazurilor confirmate: procentul de persoane vindecate era de 67,5% la 15 noiembrie 2020

Dintre cele 365.212 cazuri analizate până la 15 noiembrie, 45,6% (166.665 persoane) erau de sex masculin, 1,2% erau cazuri de import (4.302), iar 1,9% (6.955) erau reprezentate de personal sanitar. Vârsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 era, până la data menţionată, de 48 de ani, mai informează raportul. Numărul de persoane vindecate era de 246.633 (67,5%). Cu o săptămână în urmă, numărul de persoane vindecate era de 206.793 (67,4%).

Caracteristicile deceselor: vârsta medie a deceselor - 70 de ani

Până la 15 noiembrie 2020, din totalul deceselor analizate (9.075), vârsta medie a persoanelor decedate era de 70 de ani, 59,2% (5.374 persoane) fiind de sex masculin. O mare parte dintre persoanele decedate avea cel puţin o comorbiditate: afecţiuni cardiovasculare (69,9% - 6.340 persoane), diabet (33,8% - 3.066 persoane), afecţiuni neurologice (22,8% - 2.070 persoane), obezitate (19,3% - 1.755 persoane), afecţiuni renale (18,4% - 1.669 persoane), afecţiuni pulmonare (13% - 1.184 persoane), neoplasm (11,6% - 1.050 peroane), altele (17,2% - 1.562 persoane), relevă Raportul CNSCBT.

Ponderea cazurilor confirmate pe grupe de vârstă şi sex: 40-49 şi 50-59 de ani, categoriile cele mai afectate

În ceea ce priveşte ponderea îmbolnăvirilor pe grupe de vârstă şi sex, se observă că, atât la femei, cât şi la bărbaţi, cele mai afectate grupe de vârstă sunt 40-49 ani (aproximativ 24% la femei şi 20% la bărbaţi) şi 50-59 ani (20% la femei şi circa 18% la bărbaţi). De asemenea, bărbaţii de 30-39 de ani erau afectaţi în proporţie de cca 18%, în timp ce femeile din aceeaşi categorie de vârstă erau afectate în procent de 17%.

Ponderea deceselor pe grupe de vârstă şi sex



Referitor la ponderea deceselor pe grupe de vârstă şi sex, se observa, la 15 noiembrie o distribuţie diferită la femei şi bărbaţi. Astfel, cele mai multe decese la femei erau asociate, până la data amintită, cu grupele de vârstă 70-79 ani (cca 31%) şi peste 80 de ani (aproximativ 31%); categoria de vârstă 60-69 era, la femei, afectată în proporţie de cca 24%. La bărbaţi, categoriile de vârstă cele mai afectate de decese erau 70-79 de ani (cca 32%) şi 60-69 ani (cca 28%); grupa de vârstă peste 80 de ani era afectată la bărbaţi în proporţie mai scăzută decât la femei, de aproximativ 23%, până la 15 noiembrie 2020