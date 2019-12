Raport CIA despre revoluția din 1989, desecretizat: Frontul Salvării Naţionale şi Ion Iliescu au fost nevoiţi să apeleze la Securitate (VIDEO)

Raport devastator desecretizat de CIA, referitor la Revoluţia din 1989. Potrivit datelor spionilor şi observatorilor americani de la acea vreme, Frontul Salvării Naţionale şi Ion Iliescu au fost nevoiţi să apeleze chiar la Securitate. Asta în contextul în care în România continuau demonstraţiile prodemocraţie, iar coaliţia preşedintelui Iliescu nu avea credibilitate.

După fuga dictatorului, românii nu păreau decişi că au nevoie de un nou lider prea curând. Un raport CIA din 27 ianuarie 1990 arăta că se amplifica „mişcarea de contestare" a Frontului Salvării Naţionale care nu mai poate ascunde lipsa de credibilitate şi disensiunile interne.

„Preşedintele Iliescu a admis (...) că situaţia politică este instabilă, avertizând că s-ar instala anarhia dacă s-ar prăbuşi guvernul provizoriu”, se arată în documentul CIA, potrivit digi24.ro.

De altfel era vizibil - românii nu se mulţumeau cu un singur vinovat.

Un alt raport CIA, datat 30 ianuarie 1990, avea titlul „România: Securitatea revine".

„Continuarea demonstraţiilor antiregim împinge Frontul Salvării Naţinale, aflat la putere, să recurgă la susţinerea necruţătoarei foste poliţii politice a lui Ceauşescu. Notă: Actualul profil redus menţinut de Securitate probabil se va schimba dacă, după cum este probabil, FSN va continua să fie vizat de atacuri din cauza susţinerii cu jumătate de măsură a reformelor democratice. Implicarea personalului Securităţii în limitarea protestelor amplifică mult probabilitatea ca demonstraţiile antiguvernamentale să devină violente”, se arată în raport.

Şi, aşa cum CIA a anticipat, armata română a jucat un rol cheie în supravieţuirea FSN.

