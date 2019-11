Raport: 150.000 de copii români merg flămânzi la culcare / 51% dintre adulți sunt de acord cu pedepsele fizice aplicate minorilor (VIDEO)

Zilnic, 150.000 de copii români merg flămânzi la culcare, după ce mai bine de 60% dintre ei, sunt educați frecvent cu pumnul. Sunt câteva dintre concluziile celui mai amplu raport privind drepturile copilului în țara noastră, citat de B1 TV. Aceeaşi analiză arată că România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii în rândul copiilor din Uniunea Europeană.

Aproape 21,5% dintre copiii români trăiesc în condiţii materiale extrem de precare, acest procent reprezentând cea mai ridicată rată din UE, unde media este de 5,9%. Concret, 3% dintre copiii români sunt zilnic înfometați. În timp ce alţi 5% nu știu ce înseamnă să poți să ceri încă o porție de mâncare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Mediul devine astfel un stigmat care le răpește copiilor și șansa la educație. Cei mai expuşi riscului sunt copiii din mediul rural.

Acelaşi raport arată că doi din trei copii mărturisesc că au fost disciplinați prin lovire cel puțin o dată.

Șocant este că 51% dintre adulți sunt de acord cu pedepsele fizice, pentru că, spun ei, uneori ar fi în interesul copilului. Studiul arată, însă, clar că violență naște violență. Majoritatea elevilor care își chinuie colegii provin din familii în care sunt bătuți.

Totodată, datele raportului indică şi faptul că România înregistrează şi cea mai mare rată a mortalităţii în rândul copiilor din Uniunea Europenă, cu un capitol separat al mortalităţii sub un an. Anul trecut, în ţara noastră s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalităţii infantile de 6,5‰. Mai mult de jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viaţă.