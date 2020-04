Una din nouă persoane infectate cu noul coronavirus în România este cadru medical, aproape jumătate dintre decesele pacienților cu COVID-19 s-au înregistrat în București și patru județe, iar 64,4% dintre cei care au murit erau bărbați, potrivit analizei săptămânale a Institutului Național de Sănătate Publică.

