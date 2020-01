Raport: Cine e vinovat pentru accidentul feroviar de la Ploieşti, soldat cu 10 răniţi (VIDEO)

Primele concluzii în cazul accidentului feroviar care a avut loc pe 18 decembrie, între Ploiești și Brazi. Potrivit unui raport al Agenției de Investigare Feroviară citat de B1 TV, de vină ar fi mecanicul de tren de la compania privată. Acesta s-ar fi pus în mișcare fără a avea ordin de circulație.

În urma impactului catalogat drept "accident feroviar grav", specialiştii de la AGIFER au constituit o comisie de investigare pentru a cerceta condiţiile în care s-a produs accidentul. Deşi nu a fost finalizat încă Raportul de Investigare, în urma unei note date de către Agenţia de Investigare Feroviară, s-a stabilit vinovăţia mecanicului de locomotivă a trenului marfar de la compania privată. Din ultimele informaţii reiese faptul că acesta a ignorat cu desăvârşire instrucţiunile şi a plecat din staţie fără a avea ordin de circulaţie.

CUTREMUR ÎN TELEVIZIUNE! Doamne, cum a fost găsită TEO TRANDAFIR! BURSUCU ’ E ÎN STARE DE ȘOC! (IMAGINI DRAMATICE)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.