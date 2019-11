Raportul cu privire la evenimentele din 10 august a fost declasificat și a fost trimis procurorilor DIICOT, a anunțat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

”La nivelul MAI comisia constitută a lucrat pentru a anliza oportunitatea și tot ce ține de procedura legală pentru declasificarea raportului din 10 august, clasificat la vremea respectivă de conducerea MAI.

Azi am primit ultimul aviz de la instituții. În consecință comisia da decis descclasificarea raportului. În această zi, raportul este declasificat. Informarea cu privire la evenimentele din 10 august este declasificată.

Tot astăzi am înaintat raportul declasificat către DIICOT unde există un dosar penal, deschis cu privire la toate sesizările legate de evenimentele din 10 august 2018.

DIICOT ne-a comunicat că ia act de acest raport declasificare, care poate fi acum folosit în ancheta penală. Având în vedere că este o anchetă in desfășurare, datele sunt la dispoziția DIICOT. (...) Până nu se finalizează ancheta penală, noi, ca minister, nu putem să dăm detalii”, a declarat ministrul Marcel Vela.

