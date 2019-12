Concluziile autopsiei în cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operație de la Floreasca vor fi gata în cel mult trei luni, relatează B1 TV.



Arsurile de pe corpul acesteia nu au semne de infecții. Sunt Informatii care apar in raportul preliminar facut de medicii de la INML.



Legistii au refuzat să precizeze cauza exactă a morții pacientei, așa cum a fost ea trecută în actul de deces, argumentând că actul este confidențial.



Deocamdata, medicii legisti nu au predat niciun raport organelor de anchetă. Vor solicitata Poliției mai multe date, precum documentația tehnică corespunzătoare aparaturii din sala de operație și imaginile video surprise în sală.



Între timp, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat procesul de acreditare al Spitalului Floreasca, pentru că incidentul nu a fost raportat de conducerea unității medicale.

Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei a deschis un dosar penal de ucidere din culpă în acest caz.

