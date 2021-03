Rareş Bogdan a transmis un mesaj important, în pandemie: "Pentru cei care au sărit ca picuraţi cu ceară..."

Rareş Bogdan a publicat, pe contul său de Facebook, dovada că restricţiile din pandemie, impuse de autorităţile noastre, se numără printre cele mai relaxate din Europa.

De exemplu, în Franţa, libera circulaţie este restricţionată în intervalul 18.00 - 06.00, spre deosebire de ţara noastră, care are o astfel de limitare în intervalul orar 22.00 - 05.00. Europarlamentarul PNL a dorit, astfel, să le demonstreze contestatarilor măsurilor anti-pandemie că autorităţile de la noi n-au luat cele mai dure decizii.

"Pentru cei care marți și miercuri au sărit ca picurati cu ceara când am spus câteva lucruri normale despre restricțiile din Romania in comparație cu alte state europene. Aici doar cele de circulație. La restaurante, baruri, situatia e și mai restrictiva in majoritatea statelor europene. (Puteți găsi situatia și pe pagina Premierului)", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Florin Cîţu a reamintit că România are măsuri relaxate

”Măsurile implementate de România în contextul pandemiei de coronavirus sunt printre cele mai relaxate din Europa. Şi vă mulţumesc vouă pentru asta, pentru că aţi fost responsabili. Hai să continuăm aşa! Doar împreună putem învinge pandemia”, a scris premierul pe Facebook.