Rareș Bogdan, după moartea Cristinei Țopescu: „Cred că ce a dus la această plecare a fost o dorință de a se întâlni cu tatăl ei. Ea a fost un om special, un om bun, sensibil, extrem de cultivat” (VIDEO)

Trecerea în neființă a jurnalistei Cristina Țopescu este o veste groaznică a începutului de an, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV. Europarlamentarul PNL, fost jurnalist, a afirmat că aceasta era un om bun, special, ce purta o dragoste extraordinară pentru natură.

A fost un șoc fantastic pentru ea plecarea la Ceruri a tatălui său și cred că ce a dus la moartea ei a fost o dorință de a se întâlni cu acesta, a mai spus Bogdan.

„E ca un trăsnet așa... E o veste groaznică a începutului de an. Pur și simplu nu-mi vine să cred.

Cristina a fost un om special, un om bun, ceea ce înseamnă un om bun, sensibil, extrem de cultivat, o fată care s-a văzut că a trăit într-o casă cu marele Cristian Țopescu.

Nu știu detalii foarte multe, dar cred că ce a dus la această plecare a ei a fost o dorință de a se întâlni cu tatăl ei. A fost foarte greu, a fost un șoc fantastic pentru ea plecarea la Ceruri a lui Cristian Țopescu. Aveau o relație de excepție.

Și sensibilitatea Cristinei, această sensibilitate pe care și-a exprimat-o printr-o dragoste extraordinară pentru natură, pentru mediu, pentru câini, pe care-i proteja, pentru pisci... Mi-a spus, la un moment dat, că visează să se mute undeva, într-un sat săsesc abandonat din Transilvania, și să crească, să-și ducă acolo animalele de companie și să trăiască cu natura și cu bunul Dumnezeu. Se apropiase mult de Sfânta Biserică în ultimul timp, era un om credincios.

În vinerea aceea de dinaintea alegerilor europarlamentare, am ales să fac ultimul interviu cu ea dar, din acuza unei ploi care a afectat traficul din București, am decis să mergem în Modrogan să facem un interviu, să-l transmitem live. A durat aproape 3 ore în mașină, pe bancheta din spate. Apoi am coborât, că era tot inundat zona Pipera, am mers împreună cu metroul până la Victoriei și am ajuns apoi în Modrogan.

Am vorbit în vară, în toamnă, ultima dată am văzut-o la prezidențiale. Uneori mă certa, că era instransigentă, alteori mă lăuda, mai rar, alteori pur și simplu discutam.

Spunea că jurnaliștii nu sunt uniți, că ar trebui să ne unim cu toții într-o asociație. Mă considera în continuare jurnalist, chiar dacă am trecut în tabăra politicienilor.

E o pierdere mare, când pleacă un om bun dintre noi, un om sensibil”, a afirmat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.