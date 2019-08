Rareș Bogdan: 'Dan Nica și Rovana Plumb, nicio șansă să devină comisari europeni. România este singura țară care a făcut propuneri inacceptabile' (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, luni, cele două propuneri ale Vioricăi Dăncilă pentru poziția de comisar european, resprectiv Dan Nica și Rovana Plumb, nu au nicio șansă la Bruxelles.

Nica și Plumb au fost urmăriți penal, amintește eurodeputatul liberal, care adaugă că cele două propuneri ale PSD sunt singurele inacceptabile propunse de o țară membră UE.

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! METODA PRIN CARE MIHAI CONSTANTINESCU VA FI SCOS DIN COMĂ, DE CĂTRE MEDICI. NU E GLUMĂ!

"În această dimineață am primit informații extrem de importante de la Bruxelles legate de cele două candidaturi pe care România le-a propus pentru poziția de comisar european. Informațiile sunt extrem de grave atât pentru constituirea Comisiei, dar și pentru imaginea României, pentru că șansele ca unul dintre cei doi, Rovana Plumb și Dan Nica,să ajungă comisar european sunt egale cu zero.

Mai mult, în acest moment, România este singura țară care a făcut propuneri inacceptabile.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

O somăm pe Viorica Dăncilă, încă premier al României, să facă alte propuneri acceptabile, pentru Bruxelles și România, care să întrunească votul majorității.

Sunterm convinți că nu s-a consultat pentru aceste două propuneri cu președintele Iohannis. Este foarte important să aibă o discuție cu Iohannis vios a vis de această propunere", a declarat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.