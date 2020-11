Rareş Bogdan, DUR după tragedia de la Piatra Neamţ: "CORUPȚIA UCIDE! Să facă lumină". Pe cine dă vina?

Zece persoane au decedat în urma incendiului izbucnit, sâmbătă seara, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, Irina Popa.

Rareş Bogdan dă vina pe Ionel Arsene

Spitalul Județean Neamț, aflat în subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene, este la al optulea manager în ultimul an. Actualul director e fostul primar din Roman, declarat incompatibil de ANI / Șirul numirilor făcute de PSD și PNL la conducerea spitalului de la începutul pandemiei.

"CORUPȚIA UCIDE!

Pacienți COVID intubați la Terapie Intensiva morți intr-un incendiu devastator la Spitalul Județean din Piatra Neamț. 10 victime pana acum și alte persoane in stare gravă. Un medic care a întervenit sa salveze victimele, ars pe corp in proporție de 80%. Spitalul se afla in subordinea Consiliului Județean Neamț condus de 4 ani si jumătate de pesedistul Ionel Arsene. ZERO investiții in ultimii 5 ani in acest spital. Manageri schimbați ca sosetele. Încă o tragedie in spitalele din Romania, după Colesctiv și incendiul de la Maternitatea Giulești. Parchetul General a trimis 3 procurori cu experiența la fata locului. Sa facă lumina!", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Au mai venit ambulanţe din 3 judeţe vecine

"Zece persoane au fost declarate decedate, iar şapte persoane sunt în stare critică, inclusiv medicul de gardă", a spus, la Antena 3, Irina Popa. Potrivit acesteia, în urma incendiului nu a fost necesară evacuarea altor persoane decât cele aflate la etajul doi al spitalului.

Ea a precizat că pentru transportul pacienţilor au sosit la Piatra Neamţ ambulanţe din Iaşi, Bacău şi Roman.