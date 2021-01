Rareș Bogdan îi cere ministrului Sănătății să-i demită pe cei responsabili în cazul bătrânului căzut pe holul spitalului din Corabia

Rareș Bodan a reacțioant în cazul apariției imaginilor cu un bătrân căzut pe holul Spitalului Orășenesc din Corabia și ignorat de personalul medical. Europarlamentarul îi cere ministruui Sănătății, Vlad Voiculescu, să îi demită din funcții pe cei responsabili, în frunte cu managerul spitalului din Corabia, pe Șeful DSP Olt.

"Vlad, amândoi am intrat în politică pentru a schimba lucrurile în bine în țara asta. Și eu, și tu, aveam o carieră de succes, fiecare în domeniul său și am decis să încercam să contribuim la schimbarea în bine a acestei țări pe care o iubim. Și am intrat și pentru ca scene ca acestea să nu mai existe!

Ești obligat să acționezi urgent și sa îl demiți pe managerul spitalului din Corabia, pe Șeful DSP Olt și să faci tot ce se poate pentru a scoate definitiv din sistemul de sănătate așa-zisul “cadru medical” care apare în imagini. Știu că poți să o faci și sper să o faci. Sunt convins de asta, mai ales pentru că, în alte cazuri, fără nicio analiză, au fost schimbați manageri, unii chiar foarte performanți, de unități spitalicești... fiind înlocuiți peste noapte... tot în mandatul tău, dragă Vlad.

Dacă vei face Comitete și Comisii pe cazul “Corabia”, subiectul se va uita și ticăloșii vor scăpa, la fel ca alții. Hai să încercam să nu ne batem joc de încrederea oamenilor care și-au pus speranțele în noi. Au fost dezamăgiți suficient până acum, inclusiv de oameni din partidele noastre, din păcate, nu cred că este cazul să continuăm și să dovedim că diferența între “vechii” și “noii” este doar de vârstă și de ani petrecuți în troaca politicii dâmbovițene...", a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Duminică seară, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a dispus trimiterea unei echipe de control a DSP Olt la Spitalul Orăşenesc din Corabia pentru a ancheta cazul.

Raportul realizat va fi înaintat Corpului de Control al ministrului Sănătăţii.

„Am urmărit şi eu imaginile care au fost postate pe reţelele de socializare online de la Spitalul Orăşenesc din Corabia şi am cerut aseară trimiterea de îndată a unei echipe de control la faţa locului pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate cu acest domn. După ce voi avea toate informaţiile, voi putea lua o decizie pentru ca astfel de situaţii să fie tratate cu mult mai mult profesionalism de către personalul spitalicesc”, a transmis Vlad Voiculescu.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.