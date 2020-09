Rareș Bogdan: Îmi voi duce copilul la școală. Trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Nu putem să ne permitem să ratăm o generație (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că el își va trimite fiul la școală, fiind de părere că oamenii trebuie să se obișnuiască să trăiască cu noul coronavirus, cu respectarea regulilor de protecție sanitară impuse de autorități.

Întrebat dacă își va duce fiul la școală, începând din 14 septembrie, Rareș Bogdan a răspuns: ”Absolut, abia aștept să-l duc la școală. De șase luni a făcut școală doar online, de două luni e în vacanță, abia așteaptă și el să meargă la școală. Am încredere că lucrurile vor intra în normal și îi invit pe toți românii să înțeleagă că, din păcate, trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus, cel puțin până va apărea vaccinul. M-am uitat pe un studiu chiar în seara asta și 74% dintre părinții celor 3.200.000 de elevi își doresc să-și ducă copiii să facă școală în sălile de clasă, sigur, respectând toate normele de igienă, de distanțare, dar în sălile de clasă. 14% dintre români doresc să facă copiii lor doar școală online, iar diferența de până la 100% doresc să fie sistemul mixt”.

Totodată, Rareș Bogdan a precizat că este inadmisibil ca o generație de elevi să fie pierdută din cauza pandemiei de coronavirus.

”Eu am fost mult în țară, copiii sunt în fața blocului, dacă e să luăm distanțarea, nu va fi mai puțin la școală. Copiii trebuie să facă școală, fără școală, un popor se îndobitocește.

Sunt de acord că ar fi necesar ca în următoarele zile cei care au ținut stindardul părții de comunicare pe zona medical-sanitară în aceste cinci luni de pandemie, să fie mai prezenți în spațiul public pentru că nu va putea suplini premierul, ministrul Învățământului, vicepremierul această lipsă a domniilor lor.

Există o anumită teamă. Vedem ce s-a întâmplat în Franța, Marea Britanie a decis începerea școlilor cu orice risc, statul New York a decis începerea școlilor cu orice risc. Probabil aceștia (cei care se tem – n.r.) se gândesc la ce se poate întâmpla, la cât de multe infectări vor fi, dacă se vor închide săli de clasă sau se vor suspenda pe două săptămâni cursurile și vor trece pe online.

Nu putem să ne permitem să ratăm o generație, nu se poate așa ceva. Această pandemie va ține mult și bine”, a mai spus europarlamentarul PNL.

