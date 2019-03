Rareș Bogdan: Intrarea mea în politică are legătură cu faptul că PSD încearcă să acapareze tot. PNL va scoate cel mai mare scor din istoria postdecembristă, la aceste alegeri europarlamentare (VIDEO)

Rareș Bogdan a declarat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, că a decis să intre în politică pentru că ”PSD încearcă să acapareze tot”, iar declarațiile actualilor lideri politici ”ne apropie nefiresc de Rusia”.

”Intrarea mea în politică are legătură directă cu ce se întâmplă în România și cu faptul că PSD încearcă să acapareze tot. Pe mine mă sperie și ce face Orlando Teodorovici, și declarațiile domnului Tăriceanu, și ale domnului Dragnea, și ale lui Darius Vâlcov. Mi se par niște declarații care ne apropie nefiresc de Rusia”, a declarat Bogdan.

Acesta a declarat și că cea care l-a convins să candideze la alegerile europarlamentare este soția fostului lider liberal Mircea Ionescu Quintus.

”A fost o discuție de lungă durată. Astăzi, la ora 11 nu eram încă hotărât pentru că după 15 ani de presă e greu. (...) Am vorbit cu doamna Quintus, a avut un cuvânt extrem de greu. Eu am avut o relație specială, pe care niciodată nu am prezentat-o public, cu Mircea Ionescu Quintus, doamna Quintus are o simpatie specială pentru mine și dânsa mi-a spus: «Rareș, cred că Mircea s-ar bucura foarte mult dacă tu ai face acest pas pentru că ești o voce puternică, lucrurile degenerează în politica din România, derapează grav și poate vei putea face mai mult apărând libertatea presei, libertatea de expresie, încercând să faci ce ai făcut pe tv și în presă, dar de data asta în politică». A fost un imbold final.

Primul om cu care am vorbit după ce am terminat declarația de presă a fost Crin Antonescu, care m-a sunat, al doilea a fost vorbit cu Emil Boc și apoi am vorbit cu tatăl meu care mi-a spus «sper că ai făcut un lucru bun, te susțin, sper că știi ce ai făcut»”, a mai spus Rareș Bogdan.

El a mai spus că PNL are șanse ca după alegerile europarlamentare să devină primul partid politic din România.

”Este prima dată în ultimii 30 de ani, când PNL, dacă Victor Ponta și cei de la Pro România se mișcă mai bine decât o fac acum și reușesc să rupă masiv din votanții PSD, să devină numărul unu. (...) Gândiți-vă că pe lângă USR, PLUS, PMP sau Pro România sau ALDE, PNL are organizații la fel de puternice și de numeroase ca PSD.

Eu nu am intrat pe lista aceasta pentru a avea imunitate, nu mă interesează imunitatea de europarlamentar. Eu cred că sunt singurul de pe listă care merge de la un salariu mai mare în presă decât de europarlamentar. (...) PNL va scoate cel mai mare scor din istoria postdecembristă, la aceste alegeri europarlamentare”, a mai spus Bogdan.

Întrebat cine sunt cei care ar trebui să stea lângă PNL într-o alianță și pentru a conduce Guvernul, Bogdan a răspuns: ”Indiscutabil, vor fi cei de la USR-PLUS și cei de la PMP. Cred foarte sincer că aceste formațiuni politice vor constitui o forță după modelul Convenției democratice sau Alianței DA, care poate guverna România, fără nicio problemă, cu o majoritate confortabilă”.

În contextul în care a declarat că nu vrea să ocupe nicio funcție în PNL, Rareș Bogdan a fost întrebat dacă și-ar dori să ocupe o funcție în statul român, alta decât cea de europarlamentar, acesta a răspuns: ”Dacă ar fi să glumin, dacă îmi voi aduce contribuția la obținerea unui număr de victorii ale PNL și PNL va ajunge să guverneze, având în vedere că îmi stă în ceafă 10 august, mi-aș dori ca măcar pentru trei luni să fiu ministru de Interne pentru a-i da afară pe Cucoș, pe Paraschiv, pe Cazan și pe Sindile, pe șefii Jandarmeriei care au călcat în picioare oameni nevinovați pe 10 august”.