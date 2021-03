Rareș Bogdan: Noi suntem în top 3 din 27 de state UE la numărul de persoane vaccinate (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat, marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, evoluția situației epidemiologice din România, precizând că până în momentul în care o mare parte a populației va fi vaccinată anti-COVID-19, etse importantă să fie respectată în continuare regula distanțării fizice. În acest context, Bogdan a apreciat că ”acțiunea de vaccinare este un real succes” în țara noastră.

”În România, este o problemă, pe de o parte, legată de faptul că din cauza unor proprietari de cluburi, nu foarte mulți, suferă o mulțime de oameni și suferim noi, toți. Nu există o legislație. Lucian Bode (ministrul Afacerilor Interne – n.r.) a încercat să dea niște sancțiuni extrem de clare și, din păcate, domnii deputați și senatori din Parlamentul României s-au opus în momentul în care domnia sa a propus ca atunci când unii nu respectă distanțarea în cluburile, în special din Capitală, dar nu numai, să poată fi ridicată autorizația de funcționare, nu doar să dai o amendă de 7.000 de lei, care este ridicolă, e consumația la o masă dintr-un astfel de club.

Grupul liberal a preluat inițiativa și a dus-o în Camera Deputaților, unde încercăm să venim cu o sistare de activitate până la 15 zile, care e, de asemenea, o chestiune coercitvă.

Sigur că nu ne plac aceste măsuri, sigur că ne dorim libertate totală, să fie libertate de circulație, dar, din păcate, singura modalitate de a stăvili acest teribil coronavirus este distanțarea până reușim să ne vaccinăm cât mai mulți”, a spus Rareș Bogdan.

