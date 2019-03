Rareș Bogdan: De la mine nu va porni niciun atac la adresa colegilor din Opoziție. Trebuie să facem un front comun pentru a-l ajuta pe Klaus Iohannis să câștige un nou mandat prezidențial (VIDEO)

Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare din luna mai, a dat asigurări, joi, că nu va lansat niciun atac la adresa reprezentanților opoziției. Bogdan a susținut că reprezentanții opoziției trebuie să facă un front comun după scritinul pentru Parlamentul European, pentru a asigura o majoritate care să-l ajute pe Klaus Iohannis să câștige un nou mandat de președinte al României.

”Vreau să vă asigur că de la mine, în următoarele zece săptămâni, nu va porni niciun atac la adresa celorlalți colegi din Opoziție. Ei sunt colegii și prietenii noștri și alături de ei trebuie să facem un front comun după alegerile europarlamentare pentru a asigura o coaliție majoritară care să-l ducă fără probleme pe Klaus Iohannis la al doilea mandat prezidențial, încă din primul tur, și care să câștige alegerile locale în toate marile orașe din România, în comune, în orășele, și, cu o largă majoritate, alegerile parlamentare”, a declarat Rareș Bogdan.

