Rareș Bogdan: Până la Paștele ortodox, numărul celor care vor fi vaccinați va depăși 3 milioane și jumătate (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan spune că până la Paștele ortodox, România va depăși 3 milioane de persoane vaccinate.

Întrebat, miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, dacă la 10.000 de infectări pe zi, număr de infectări la care s-ar putea ajunge în perioada următoare, mai ținem Sărbătorile Pascale, Rareș Bogdan a răspuns: „Noi le vom ține cu toții în spiritul în sufletul nostru, în credința noastră, fiecare. Sigur că ne dorim să putem merge și la Sfânta Biserică. Aici trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Rata de vaccinare, în România, și dorința de vaccinare este mult mai mare decât în alte țări europene și ăsta este un lucru foarte bun. (...) Pe platforma de înscriere avem 840.000 de înscriși în așteptare. Până la Paștele ortodox, numărul celor care vor fi vaccinați va depăși 3 milioane și jumătate de persoane vaccinate. Ăsta este un lucru îmbucurător, un lucru extrem de bun, care, cu sigurață, va reduce ratele de infectare.

Sigur că avem acest val păcătos, avem aceste tulpini noi, cea mai nenorocită, din Marea Britanie, care din păcate este extrem de ușor de luat, dar, în același timp, vaccinarea va ajuta la imunizare. Până la urmă, imunizarea în masă va fi soluția”.

