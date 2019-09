Răsturnare de situaţie în cazul Caracal! Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosar, și-a schimbat declarațiile (VIDEO)

Răsturnare de situaţie în cazul Caracal! În timp ce procurorii DIICOT vorbeau cu părinții Alexandrei Măceșanu, la Poliția Română avea loc interogatoriul lui Gheorghe Dincă cu avocații familiilor. Cu această ocazie, Dincă și-a schimbat declarațiile. Monstrul din Carcal s-a răzgândit și a venit cu noi declarații în privința momentului în care ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, relatează B1TV.



Între timp apar noi detalii din Casa Groazei. Anchetatorii au găsit sute de probe împotriva inculpatului și o țară întreagă așteaptă verdictul judecătorilor. În casa din Caracal, Gheorghe Dincă avea o cameră creată special pentru sechestrarea de persoane! Atenţie urmează detalii cu un puternic impact emoţional!



Chiar în timp ce procurorii DIICOT discutau cu părinții Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani care a căzut victimă lui Gheorghe Dincă, la sediul Poliției Române din Capitală avea loc interogatoriul monstrului, în prezența avocaților familiilor celor două fete. A fost o audiere dificilă spun anchetatorii, deoarece Gheorghe Dincă nu a fost foarte cooperant.

Mai mult, monstrul din Carcal şi-a schimbat declaratţiile în ceea ce o priveşte pe Luiza Melencu.

Gheoghe Dincă a spus că vrea să schimbe unele lucruri din declarații având în vedere cazul Luizei, în special. A venit cu anumite modificări, și anume că nu ar fi ucis-o pe Luiza în aceeași zi, așa cum a mărturisit până acum, potrivit unor surse.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a spus că a fost un adevărat scandal cu procurorii, care au refuzat să consemneze ceea ce declara Dincă. Mai mult, criminalul a fost deranjat că avocații îi pun întrebări

„Era foarte revoltat că avocații îi pun întrebări. Era revoltat pe mine pentru ce declar în presă. Nu știu de unde știe. Am refuzat să semnez documentele, pentru că concordă cu adevărul, cu cele spuse anterior de el. În general a mințit. Ceea ce a spus nu s-a consemnat cum s-a spus. Am rugat procurorul să corecteze, dar nu a vrut. Tot ce era, era în defavoarea Luizei. Procurorul a refuzat să consemneze ce a declarat Dincă, a consemnat fraze care o puneau într-o poziție defavorabilă pe Luiza. M-au certat că de ce vorbesc despre ei. Eu am pus întrebări, Dincă a răspuns în sensul celor afirmate de mine, iar procurorul s-a supărat și a refuzat să consemneze. Datele arată că este imposibilă povestea din presă. Din declarația pe care a dat-o acum Dincă, situația nu este cea anunțată inițial”, a declarat Tonel Pop, avocatul Luizei.



Dincă a spus, joi, anchetatorilor că, de fapt, a ținut-o pe Luiza Melencu mai multe zile în casa sa și ar fi ucis-o cu câteva zile înainte ca soția sa să revină în țară. A ucis-o atunci când a aflat că soția lui va veni acasă în Caracal.

