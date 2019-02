Crimă din GELOZIE!? Tânărul de 21 de ani ar fi pus benzină și ar fi dat foc apartamentului... Amănunte CUTREMURĂTOARE în cazul fetei UCISE din Buzău

UPDATE: Un tânăr în vârstă de 21 de ani, suspectat că a provocat un incendiu într-un apartament din municipiul Buzău, în urma căruia prietena sa a fost găsită carbonizată, a fost reţinut, sâmbătă, sub acuzaţia de omor calificat, potrivit stiripesurse.ro.



Tânărul ar fi mărturisit că s-a certat cu prietena sa, vineri noaptea, după care a pus benzină şi a dat foc apartamentului. Ei, bine, suspectul a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat duminică instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Știrea inițială: Răsturnare de situație în cazul Valentinei Daniela, tânăra de 21 de ani care și-a pierdut viața, sâmbătă dimineață, într-un bloc din Buzău. Un tânăr de aceeași vârstă ar fi fost deja reținut de poliție, sub suspiciunea că acesta ar fi incendiat-o pe fata găsită întinsă pe jos, cu trupul carbonizat, informează sursele B1 TV.



La 21 de ani, Valentina Daniela avea toată viața înainte şi profita din plin de exuberanţa vârstei. Locuia singură în apartamentul luat de părinți înainte de a se despărți, iar mama ei era la muncă în Italia. Vecinii susțin că adesea în apartamentul de la etajul 9 se auzea muzică pentru că fata dădea foarte des petreceri. Așa s-a întâmplat și vineri noapte. Aseară, vecinii ar fi rugat-o pe tânără să dea muzica mai încet, dar petrecerea s-a terminat abia spre dimineață.



În jurul orei 06:00, locatarii au fost treziți de bubuiturile pompierilor și de fumul dens. În imaginile surprinse la fața locului se vede cum flăcările sparg geamurile locuinței. După lichidarea flăcărilor izbucnite în apartamentul fetei, pompierii au reușit să intre în locuință, unde au făcut macabra descoperire.Tânăra aflată înăuntru nu a avut nicio șansă. Valentina era întinsă pe jos, cu trupul carbonizat, urmând ca necropsia să stabilească modul în care s-a produs tragedia, scrie reporterbuzoian.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.