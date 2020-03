Răzbunare în stil mafiot la Costanța: Un tânăr, înjunghiat de mai multe ori în plină stradă (VIDEO)

Răzbunare în stil mafiot la Costanța! Un tânăr a fost atacat în plină stradă și înjunghiat de mai multe ori. Un șofer, care a văzut scenel șocante, a dat alarma, iar la fața locului a ajuns o ambulanță de terapie intensivă mobilă SMURD, relatează B1 TV.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Constanța, iar polițiștii au demarat ancheta. Victima a declarat apoi că, în urmă cu câteva zile, s-a certat cu un alt șofer în trafic.

