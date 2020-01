Răzbunare în stil mafiot: Mașina unei polițiste a fost incendiată chiar în parcarea din fața blocului (VIDEO)

Razbunare în stil mafiot la Resita! O politista si-a sunat colegii, in miez de noapte, si i-a anuntat ca masina i-a fost incendiata chiar in parcarea din fata blocului, relatează B1 TV.

Ajunsi la fata locului, agentii au gasit autoturismul facut scrum si mai multe urme de combustibil in jur. Politia il cauta pe piroman. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona.

Putin a lipsit ca si celelalte masini din apropiere sa se aprinda.

Pana sa ajunga pompierii, focul a fost stins de sotul femeii, impreuna cu cativa vecini.

*In urma incendiului au fost deteriorate câteva componente ale autoturismului, iar polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere", a declarat Alina Boeru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Proprietara masinii se pare ca este politista la rutiera, in Caras Severin.

