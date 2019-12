Răzbunarea primarului: Un edil i-a înapoiat MOLOZUL unei localnice, după ce aceasta îl aruncase pe câmp (VIDEO)

Surpriză de proporţii pentru o femeia care nu a aruncat gunoiul la locul special amenajat. Primarul comunei a vrut sa ii dea o lectie si i-a aruncat molozul inapoi in curte. Edilul a anuntat si ca o va amenda pe femeia care si-a aruncat gunoiul la marginea localitatii.

APOCALIPSA VINE DE CRĂCIUN! MARIA GHIORGHIU ANUNȚĂ URGIA: "PESTE 20.000 DE MORȚI"! E ŞOC ŞI GROAZĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.