Razie de amploare în Capitală. Șoferii de Taxi și Uber riscă sancțiuni drastice din partea Poliției Rutiere (VIDEO)

Poliția Rutieră desfășoară, miercuri, o razie de amploare în Capitală, verificând autorizațiile de transport în cadrul serviciilor de taximetrie din București. Nici șoferii Uber nu au scăpat de sancțiuni, potrivit B1 TV.



„Într-adevăr, în această dimineață, acționăm în zona Gării de Nord, împreună cu specialiști din cadrul RAR. Noi vom verifica legalitatea efectuării transportului alternativ de persoane, verificăm starea tehnică a autovehiculelor, verificăm și testăm șoferii cu aparatul alcooltest. De asemenea, în cazul în care vor fi depistați șoferi, care efectuează transport alternativ, fără a deține copie conformă a autorizației de transport alternativ, vom dispune măsura suspendării pentru o perioadă de șase luni a dreptului de utilizare a autovehiculului”, a declarat Alexandra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere, București, în direct pe B1 TV.



Până la această oră, spune același oficial, mai mulți șoferi au fost descoperiți cu nereguli. Dacă doi dintre ei efectuau transport alternativ fără copie conformă, un taximetrist nu deținea autorizație de transport. Lor le-a fost suspendat dreptul de utilizare al mașinii, le-a fost reținut talonul și le-au fost confiscate plăcuțele.

