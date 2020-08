Razie de amploare în București. Polițiștii au ieșit pe străzile Capitalei pentru a-i depista pe șoferii ce conduc băuți sau sub influența drogurilor ( VIDEO)

Razie de amploare în București. Polițiștii au ieșit pe străzi pentru a-i depista pe cei care conduc băuți sau drogați. Rezultatele controalelor sunt grăitoare. Polițiștii au dat 114 amenzi în valoare de peste 91.000 de lei. Totodată au reținut 32 de permise de conducere și au deschis opt doare penale.

Dintre cei 32 de șoferi rămași fără permis, 20 băuseră înainte de a se urca la volan, iar alți doi au consumat substanțe psiho-active. Nu au lipsit nici cei care conduceau, deși aveau permisul suspendat sau care au trecut pe roșu, chiar sub nasul polițiștilor.

Un tânăr de 20 de ani pe care polițiștii l-au oprit în zona Piața Romană, s-a ales cu dosar penal pentru că se afla sub influența substanțelor psiho-active. Același lucru s-a întâmplat și în cazul unui bărbat de 43 de ani care conducea, deși avea o alcoolemie de 0,74 mlg / l alcool pur în aerul epirat. Bilanțul controalelor de azi noapte este elocvent. Polițiștii au dat 132 de amenzi, în valoare de 91.000 de lei. Reprezentanții Brigăzii Rutiere spun că astfel de controale vor avea loc și în perioada următoare.

