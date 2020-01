Razie de amploare în Capitală. Șoferi prinși în timp ce vorbeau la telefoane, fără centuri sau sub influența drogurilor și a alcoolului

Razie de amploare azi noapte in Capitala! Politiştii de la Brigada Rutieră i-au luat la puricat pe şoferiii care au fost prinşi în timp ce vorbeau la telefon fără handsfree, dar şi cei care nu purtau centuri, relatează B1 TV.



Au fost date amenzi de peste 28.000 de lei, iar 13 permise de conducere reţinute. Mai mult, un sofer s-a ales cu dosar penal dupa ce testul a fost prins drogat, individul consumase canabis.



A fost o noapte de foc pentru politistii din Capitala. Razia facuta cu o noapte in urma s-a sfarsit cu 63 de sancţiuni contravenţionale aplicate, în valoare de peste 28.000 de lei, şi cu 13 permise de conducere retinute. Cei mai multi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului.

De asemenea, oamenii legii au intocmit doua dosare penale pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive. Cel mai puțin norocos a fost un tânăr de 23 de ani, la care aparatul drug test a indicat "pozitiv" pentru canabis. Soferul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru a i se recolta sânge.

Acest tip de acţiuni vor continua şi în perioada următoare în vederea reducerii riscului rutier prin impunerea respectării normelor legale care reglementează circulaţia vehiculelor pe drumurile publice.