Razie în trafic: Poliţiştii de la Brigada Rutieră au aplicat 39 de amenzi, noaptea trecută, în Capitală

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au organizat mai multe controale, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe marile bulevarde din Bucureşti. Acţiunea a avut ca scop siguranţa rutieră şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

În decursul nopții, agenții au dat 39 de amenzi, în valoare de peste 28.000 de lei, au reţinut 30 de permise de conducere şi 3 certificate de înmatriculare.

Ce infracțiuni în trafic au constatat polițiștii de la Brigada Rutieră

10 permise au fost reţinute pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, iar 14 alte infracțiuni. 9 șoferi au fost sancționați pentru pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, iar alți 4, sub influenţa drogurilor, 1 pentru deţinere de Cannabis, 1 pentru că s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat, iar un altul pentru că nu avea permis de conducere.

Șoferii care le-au dat bătăi de cap oamenilor legii

În sectorul 4, polițiștii au plecat în urmărirea unui șofer în vârstă de doar 22 de ani, care n-a oprit la semnalele agenților rutieri. Când l-au prins, polițiștii au constat că se afla sub influența substanţelor psihoactive.Tânărul a fost dus la I.N.M.L în vederea recoltării probelor biologice şi s-a întocmit dosar de cercetare penală.

Un alt bărbat în vârsta de 30 de ani a condus un autovehicul pe şos. Viilor în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, fiind recoltate probe biologice şi întocmit dosar penal, screie news.ro.

Un alt conducător auto a încercat să scape de polițiști cu fuga, motiv pentru care o altă urmărire a început pe străzile din Sectorul 2. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!