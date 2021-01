Răzvan Cherecheș: Au lansat etapa a doua de vaccinare fără să fie pregătită încă. Etapa a doua va fi semnificativ mai complicată decât prima (VIDEO)

Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a declarat vineri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, că este de așteptat ca abia începând de săptămâna viitoare să se pună la punct toate datele privind partea de programare pentru vaccinarea anti-COVID-19. Etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare a început vineri, însă specialistul spune că starul s-a dat înainte ca această etapă să fie pregătită în totalitate. De altfel, în primele ore de la începutul acesteia, platforma online de programare nu a fost funcțională.

”Au lansat etapa a doua fără să fie pregătită încă. A fost foarte bine că s-a vaccinat președintele, a dat un exemplu pentru toată țara, a produs un răspuns corespunzător, dar partea de logistică, de programare încă nu e pregătită. Săptămâna viitoare probabil că va fi perioada în care, în sfârșit, se vor pune procesele la punct”, a spus Răzvan Cherecheș.

Totodată, acesta a atras atenția asupra faptului că a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare va fi mult mai complicată decât prima.

”Etapa a doua va fi semnificativ mai complicată decât prima etapă. În prima etapă am avut personal medical, oameni cu cunoștințe de biologie, de medicină, cunoștințe legate de sănătate semnificativ mai mari și care sunt poziționate în proximitatea centrelor de vaccinare pentru că acolo lucrează. În etapa a doua avem de-a face cu o populație care trebuie să se programeze, trebuie să se deplaseze până acolo, o parte de logistică. Vom avea în fiecare centru de vaccinare resturi care vor rămâne la finalul fiecărei zile și care trebuie administrate, trebuie dezvoltat un plan pentru asta. Ritmul trebuie crescut semnificativ, adică ar trebui să dublăm numărul de vaccinări zilnice. Nu sunt task-uri ușoare care urmează”, a mai spus Răzvan Cherecheș.

