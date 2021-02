Răzvan Cherecheș: Cel mai probabil ce vaccin va fi disponibil, acela va fi administrat / E mai realist să ne așteptăm ca procentul de 70%, care să asigure imunitatea de grup, să fie atins undeva în iarna viitoare (VIDEO)

Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică, s-a arătat de părere că, din punct de vedere logistic, nu va fi posibil să alegem vaccinul anti-COVID-19 care să ne fie administrat. În direct pe B1 TV, luni, el a explicat că, deși serul de la AstraZeneca are o eficacitate mai redusă față de cele la Pfizer-BioNTech și Moderna, chiar și acesta are una „foarte mare, ținând cont de faptul că eficacitatea, de exemplu, la vaccinul antigripal e de 45%, la varianta din 2019-2020”.

