Răzvan Cherecheș: Comunicarea despre vaccinare trebuia să fie una țintită și să implice toți jucătorii sociali, ONG-uri, biserici / Decizia e mai ușor de luat dacă oamenii înțeleg riscurile nevaccinării (VIDEO)

Răzvan Cherecheș, specialist în politici de sănătate, s-a arătat de părere că informarea legată de campania de vaccinare împotriva COVID-19 trebuia să înceapă undeva prin luna noiembrie și să fie una țintită pentru că maniera de comunicare depinde de la caz la caz. „Într-un fel comunici cu pensionarii, într-un fel comunici cu tinerii sub 18 ani, într-un fel comunici cu cei din mediul rural, într-un fel comunici cu cei din mediul urban”, spune el.

