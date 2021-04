Răzvan Cherecheş, despre demararea campaniei de informare privind vaccinarea: „Suntem exact ca primarii care stau până pică prima ninsoare ca să se gândească să achiziționeze material antiderapant” (VIDEO)

Răzvan Cherecheş, profesor de sănătate publică în cadrul UBB Cluj, susține că decidenții politici s-au trezit cam târziu să vină cu o campanie de informare privind beneficiile vaccinării anti-COVID-19. Într-o intervenție pentru B1 TV, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, Cherecheş a reproșat și faptul că nu s-a pus accent pe rolul medicilor de familie în procesul de vaccinare a populației.

