Răzvan Cherecheș, despre redeschiderea școlilor: În acest moment nu este fezabilă. Dacă se ia astăzi, decizia este politică și prematură

Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a comentat, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, subiectul redeschiderii școlilor, în condițiile în care astăzi are loc o întâlnire la Palatul Cotroceni, cu specialiști din Educație și Sănătate, pentru se lua o decizie în ceea ce privește data la care elevii vor putea reveni în bănci.

Cherecheș a afirmat că momentul nu este propice redeschiderii școlilor, în condițiile aparației noii tulpini COVID și a modului deficitar în care se respectă măsurile de protecție sanitară.

În plus, acesta susține că dacă reprezentanții guvernamentali vor decide astăzi redeschiderea unităților de învățământ, decizia va fi politică și prematură.

"Pe de-o parte avem situația pandemiei din România, care este stabilă, numărul de cazuri noi nu scade, numărul deceselor e relativ constant. Ca să redeschidem școlile, care înseamnă prin definiție rata de interacțiune socială mai scăzută, ar trebui să scădem rata de incidență: numărul de cazuri, care nu se întâmplă.

Pe de altă parte, argumentul că școala online afectează dezvoltarea copiilor, are de-a face cu calitatea educației online, nu cu sănătatea populației. Decizia care va fi luată astăzi va fi luată politic, pentru din perspectiva sănătății publice, în acest moment, cu nivelul transmiterii intracomunitare și felul în care se respectă regulile în școlile și orașele și satele din România, nu cred că este fezabil. Cum la noi în unele locuri se respectă regulile, în unele nu, e un model foarte eterogen.

Decizia, dacă se ia astăzi, este prematură, pentru că mai este un factor de care nu ținem cont: noua tulpină din Marea Britanie, pe care o avem în România și care se transmite și la copii și înseamnă că pot să ducă mai ușor infecția acasă. Părerea mea este că ar mai trebui așteptat măcar până la 1 februarie, dacă situația rămâne stabilă, se poate lua o decizie. Decizia, acum,de deschiderea școlilor, în condițiile în care abia am identificat tulpina în România și nu știm dacă va duce la o creștere, e mult prea devreme să se decidă definitiv așa ceva", a afirmat Răzvan Cherecheș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.