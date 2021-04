Răzvan Cherecheș, despre valul al patrulea pandemic în România. Când ar putea lovi și cu ce intensitate

Răzvan Cherecheș a vorbit vineri seară, în emisiunea Actualitatea, prezentată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre perioada în care ne-am putea confrunta cu valul patru pandemic. Expertul în sănătate publică este de părere că o nouă perioadă de accelerare a infectării cu COVID-19 ar putea apărea în toamna acestui an. Din fericire, valul patru se prefigurează mai blând, ca urmare a vaccinării populației.

"Cel mai probabil la începutul toamnei, când vremea va deveni rece, vor începe ploile, vom intra din nou în case, în spatii închise neventilate corespunzător și vom avea un val patru mai mic, de data aceasta, pentru că avem deja un volum destul de mare de persoane vaccinate, dar am dubii ca vom ajunge sa ajungem volumul de 70% în toamna. Cel mai probabil, vom avea 70% în primăvara anului viitor", a spus Cherecheș.

Expertul a vorbit și despre noile provocări pe care le va întâmpina campania de vaccinare în perioada următoare. Chiar dacă nu vom mai duce lipsă de doze de vaccin, interesul oamenilor va scădea. În plus, este posibil să apară tulpini rezistente la serurile existente.

"În acest moment, se schimbă raportul. Capacitatea de vaccinare nu mai este scăzută, dar scade interesul populației, încrederea în vaccin și înscrierea pe liste. Virusul suferă mutații continuu și nu avem de unde sa știm în ce direcție o vor lua. În acest moment, vaccinurile pe care le avem sunt eficiente pentru tulpinile existente, dar în viitor este posibil sa apără o nouă tulpină pentru care să trebuiască să apară un nou vaccin. Trebuie să monitorizăm situația continuu. În ce privește valul patru, va fi o creștere a numărului de cazuri și a ratei de transmitere, dar nu la nivelul de acum, pentru ca pana atunci sper sa depășim 30-40% din populație vaccinată", a mai spus Răzvan Cherecheș.

