Răzvan Cherecheș: Pentru a fi convinși să se vaccineze, românilor nu ar trebui să li se dea tigăi sau vouchere, ar trebui să li se dea informații (VIDEO)

Profesorul de Sănătate Publică Răzvan Cherecheș, fost consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătății, este de părere că pentru a fi convinși să se vaccineze anti-COVID-19, românii nu ar trebui să primească bani sau alte beneficii din partea autorităților, ci informații clare și corecte. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, expertul a afirmat că multe persoane sunt sceptice atunci când vine vorba de vaccinare pentru că sunt asaltate de tot felul de informații și nu au timpul sau capacitatea de a discerne care sunt cele adevărate și cele false.

”Stimulentele funcționează pentru un segment din populație, de asta sunt utilizate în campaniile electorale, dar ce consider că ar trebui date populației, și din România, și din Statele Unite, sunt informații la zi și corecte. O bună parte din populație este sceptică în privința vaccinării pentru că este asaltată de informații de tot felul, o bună parte din ele false sau răuvoitoare, și nu au timpul, energia și capacitatea, expertiza ca să discearnă între ce este corect și ce este incorect, ce este fals și ce e adevărat. Asta ne lipsește”, a declarat Răzvan Cherecheș.

În acest context, specialistul a dat exemplul vaccinării cadrelor didactice din România.

„Spunea ministrul Cîmpeanu (ministrul Educației – n.r.) că doar 40 și ceva la sută din cadrele didactice sunt vaccinate. Întrebarea mea este ce fel de informații au fost oferite cadrelor didactice ca să le ajute să ia o decizie informată. Niciuna. Modalitatea prin care Israel a ajuns la o rată de vaccinare atât de înaltă este că au făcut sute de webinarii cu medicii de familie, care au fost principalii agenți de transmitere a informației. Le-au explicat medicilor de familie cum funcționează vaccinul, care sunt efectele adverse, care sunt pașii, care sunt pericolele. Asumpția că orice persoană are timp, pe lângă meseria de bază, să se documenteze cu toate aceste informații care sunt noi este falsă.

Consider că pentru populația din România, ca să poată să ia o decizie, nu ar trebui să se dea tigăi sau vouchere, ar trebui să se dea informații. Ar trebui să ofere informații la zi, o campanie de informare care să transmită informații corecte”, a mai spus Răzvan Cherecheș.

