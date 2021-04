Răzvan Cherecheș: Riscul să dezvolte o tromboză persoanele care vor să se vaccineze cu AstraZeneca este mai mic de 0,0007% (VIDEO)

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică, a declarat, joi seară, la emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că riscul să dezvolte o tromboză persoanele care vor să se vaccineze cu AstraZeneca este mai mic de 0,0007%.

„Aceste tulburări de coagulare sunt extrem, extrem de rare. Adică vorbim despre 18 decese din 200 de milioane de oameni vaccinați. Altfel spus, pentru persoanele care intenționează să se vaccineze în perioade următoare cu vaccinul AstraZeneca, riscul la care se expun să dezvolte o tromboză este mai mic de 0,0007%. Deci un risc extrem de mic și riscul, pe de altă parte, să se infecteze și să moară săptămâna următoare e de 20 de ori mai mare”, a afirmat el.

Acesta a spus că indiferent daca un om poartă sau nu mască, tot se poate infecta cu Covid-19, însă dacă se vaccinează reduce riscul de infectare.

„Probabilitatea să te infectezi cu Covid în săptămâna următoare e de 0,5%, probabilitatea să mori săptămâna viitoare de Covid e de 0,01%, probabilitatea, dacă te vaccinezi, să faci tromboză e de 0,0007%. Infectarea nu ține neaparat de tine, pentru că, chiar dacă porți mască, chiar dacă toată lumea poartă mască, tot există un risc, mic, dar există un risc să te infectezi. În timp ce, dacă te vaccinezi, îți reduci riscul să te infectezi și implicit să mori de infecția Covid-19”, a menționat Răzvan Cherecheș.

