Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost victima unui accident rutier luni în timp ce se îndrepta spre şedinţa de Comitet Executiv Naţional al PSD. Totul s-a întâmplat după ce şoferul maşinii cu care se deplasa ar fi făcut o depăşire interzisă şi ar fi acroşat un alt autovehicul.

Singurul rănit în urma incidentului a fost Răzvan Cuc care şi-a fracturat mâna, fiind transportat la Spitalul Floreasca.

"Mi-au sugerat (medicii - n.r.) să îmi pun acest ghips cu care voi sta 3 luni, dar asta nu mă împiedică să mă duc în următoarele zile pe șantier, adică miercuri să mă duc pe șantier în inspecție și să văd ce se va întâmpla pe șantier, pentru că activitatea trebuie să o continui. A fost un eveniment nefericit, am discutat și cu celălalt șofer care a acroșat mașina când mă deplasam spre întâlnirea la care trebuia să fiu dimineață la ora 10:00, este în regulă, nimeni nu a pățit nimic, toată lumea este în regulă și șoferul meu și celălalt șofer sunt din punct de vedere fizic sănătoși", a declarat Răzvan Cuc jurnaliştilor prezenţi în faţa spitalului.

