Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost citat la Direcția Națională Anticorupție pentru ziua de joi, pentru a da explicație într-un dosar in rem deschis de procurori, referitor la mai multe infracțiuni, printre care abuz în serviciu, șantaj și primirea de foloase necuvenite, potrivit unor surse citate de B1 TV.

Dosarul a fost decis după ce Răzvan Cuc i-ar fi cerut fostei șefe a TAROM, Mădălina Mezei, ca în ziua moțiunii de cenzură să țină la sol cinci aeronave, astfel încât mai mulți parlamentari din teritoriu să nu poată ajunge la București pentru a vota moțiunea de cenzură.

Acuzațiile vin și în contextul în care fostul director CFR, Constantin Axinia, a fost demis din funcție pentru că a refuzat să semneze, la așa-zise presiuni ale ministrului Cuc un contract de reabilitare a căii ferate, pe tronsonul dintre Brașov și Sighișoara.

Constantin Axinia s-a prezentat marți dimineață la DNA pentru a fi audiat în acest caz.

