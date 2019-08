EXCLUSIV // Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a arătat deranjat de "speculațiile" B1.ro, după ce site-ul nostru a dezvăluit că acesta, împreună cu aghiotantul său, au efectuat o deplasare în Grecia, la Salonic, chiar înainte de lansarea contractului cu turcii de la Alsim Alarko pentru Lotul 1 din Centura Capitalei. Asta în condițiile în care contractul pentru Lotul 3 a fost câștigat de grecii de la Aktor. (Detalii AICI)

Întrebat de reporterul B1.ro despre această vizită în conferința de presă de luni, în condițiile în care în week-end a refuzat să răspundă apelurilor noastre, Cuc a sugerat că cei de la Tarom sunt responsabili pentru scurgerile de informații.

”Eu am văzut că unii angajați de la TAROM se țin de cancan-uri și de tot felul de, mă rog... Și-au băgat bățul prin gard, probabil supărarea vine de pe urma faptului că vor o nouă restructurare. Eu vizitele pe care le fac, în general, private, din banii proprii, sunt private. Nu cred că trebuie să explic cuiva, poate m-am dus la un spital, poate m-am dus să mă întâlnesc cu cineva, cu oricine, puteam să plec și cu fratele meu și cu domnul Scarlat. Nu cred că trebuie să dau explicații cuiva ce fac. A fost o vizită privată, cum probabil o sa mai fac. Nu înseamnă că dacă mă duc să petrec 3 zile la Istanbul mă întâlnesc cu cei de la Alarko (firma care se ocupă cu proiectarea și execuția lotului 1 din Autostrada de Centură Bucureşti, n.r.). Pot să fac lucrul acesta, repet, pe cont propriu, e o vizită privată. Vă las pe dumneavoastră să faceți, că m-am obișnuit, ca cei de la B1 tot timpul să facă tot felul de speculații. Știți foarte bine că am avut, și în trecut, discuții și cu un moderator de la dumneavoastră. Asta este viața, speculați ce vreți" a declarat ministrul Răzvan Cuc.

